Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 17:32
Ankara Sağlık Daire
Abilerim ablalarım Merhaba iyi günler ; Bundan yaklaşık 11 sene önce KBB de muayene olmuşum ve doktor Kronik bir rahatsızlık diye tanı koymuş fakat bu hafta tekrar muayene olduğumda Prof a sağ kulak 7 sol kulak 10 db çıktı ve doktor kulağımda hiçbir problemin olmadığını söyledi ben ise böyle bir tanının olduğundan bahsettim doktorda olabil bazen yanlış tanılar konulabiliyor dedi . Şimdi ben okuldayken KBB den ve tüm bölümlerden sağlam raporu alsam bile raporlar Ankara'ya gittiğinde E- Nabız geçmişine bakarlar mı ? baksalar bile bu tanı yüzünden beni eleyebilirlermi ? şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim :) ( buraya yazmamın sebebi meslekte olanların bu konu hakkında daha fazla bilgisinin olabileceği)

Solotürk0123
Aday Memur
14 Ocak 2025 18:15
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cenksozen
Şef
14 Ocak 2025 18:24

Mevcut durum önemli bahsettiğin dbler çok düşük desibeller

KULAK GAYET SAGLAM


mert6223
Aday Memur
14 Ocak 2025 19:05
Teşekkür ederim hocam cevabınız için yönetmeliği de baktım bu tür kronik rahatsızlıklar engel diye geçiyor ama "öğrenci o an ki durmu ile değerlendirilir "de diyor ikilem de kaldım ben de belki geçmişe bakıp eleme yapılır diye Korkutum
cenksozen, 1 saat önce

Mevcut durum önemli bahsettiğin dbler çok düşük desibeller

KULAK GAYET SAGLAM

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