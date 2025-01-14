İşitme kaybı ve Pomem başvurusu

Teşekkür ederim hocam cevabınız için yönetmeliği de baktım bu tür kronik rahatsızlıklar engel diye geçiyor ama "öğrenci o an ki durmu ile değerlendirilir "de diyor ikilem de kaldım ben de belki geçmişe bakıp eleme yapılır diye Korkutum

Teşekkür ederim hocam cevabınız için yönetmeliği de baktım bu tür kronik rahatsızlıklar engel diye geçiyor ama "öğrenci o an ki durmu ile değerlendirilir "de diyor ikilem de kaldım ben de belki geçmişe bakıp eleme yapılır diye Korkutum