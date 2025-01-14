KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 17:32
İşitme kaybı ve Pomem başvurusu

Abilerim ablalarım Merhaba iyi günler ; Bundan yaklaşık 11 sene önce KBB de muayene olmuşum ve doktor Kronik bir rahatsızlık diye tanı koymuş fakat bu hafta tekrar muayene olduğumda Prof a sağ kulak 7 sol kulak 10 db çıktı ve doktor kulağımda hiçbir problemin olmadığını söyledi ben ise böyle bir tanının olduğundan bahsettim doktorda olabil bazen yanlış tanılar konulabiliyor dedi . Şimdi ben okuldayken KBB den ve tüm bölümlerden sağlam raporu alsam bile raporlar Ankara'ya gittiğinde E- Nabız geçmişine bakarlar mı ? baksalar bile bu tanı yüzünden beni eleyebilirlermi ? şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim :) ( buraya yazmamın sebebi meslekte olanların bu konu hakkında daha fazla bilgisinin olabileceği)


Solotürk0123
Aday Memur
14 Ocak 2025 18:15
.

cenksozen
Şef
14 Ocak 2025 18:24

Mevcut durum önemli bahsettiğin dbler çok düşük desibeller

KULAK GAYET SAGLAM


mert6223
Aday Memur
14 Ocak 2025 19:05
Teşekkür ederim hocam cevabınız için yönetmeliği de baktım bu tür kronik rahatsızlıklar engel diye geçiyor ama "öğrenci o an ki durmu ile değerlendirilir "de diyor ikilem de kaldım ben de belki geçmişe bakıp eleme yapılır diye Korkutum
cenksozen, 3 saat önce

Mevcut durum önemli bahsettiğin dbler çok düşük desibeller

KULAK GAYET SAGLAM

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İşitme kaybı ve Pomem başvurusuPmyo mülakatına gözlük veya lensle girebilir miyim?Pomem başvurusunda boy ölçüm sınırda kalıyorPomem psikiyatri depresif nöbet tanısıVaris ameliyatı olmam Pomem'e girmeme engel olur mu?

Sözlük

çıtayı alçaltmak 2 iyi hissettiren şarkılar 1 aparat 2 ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 1 pösteki 1 halka tatlı 1 hasta olmadığı halde rapor alan memur 3 evlilik kredisi 2 los angeles yangını 3 sevgi ifadeleri 2

Son Haberler

Blinken: Hamas kabul ederse anlaşma hazırDoğum günü kutlaması dönüşü kaza; 2 ölü, 1 yaralıHaksız fiyat artışına geçit yok: Ticaret Bakanlığı cezaları artırdıAnkara'da kaçak gıda operasyonu: 1.3 milyon TL'lik ürün ele geçirildiGenel Kurulda, CHP grubundan 'kırmızı kartlı' tepki

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım