Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 17:57
4/B Sözleşmeli personel sağlık sorunu sebebiyle birim değiştirebilir mi?

4/B Sözleşmeli personel sağlık sorunu sebebiyle birim değiştirebilir mi?

Gençlik ve spor bakanlığında destek personel (bakım onarım)-(elektrikçi) olarak görev yapmaktayım dizlerimde ki ağrı nedeniyle hastaneye gittiğimde çekilen mr sonucu iki dizimde de menisküs 2. derece yırtık ve aynı şekilde iki dizde de kıkırdak zedelenmesi olduğunu öğrendim yaptığımız iş sebebiyle merdiven inip çıkma dar yerlerde çalışma vs. gibi noktalarda çok zorluk yaşıyorum uzun süre ayakta kalamıyorum bu rahatsızlığımla alakalı elimde durum bildirir raporu mevcut bu sebeple daireye başvursam rahatsızlığımı tetiklemicek başka bi görevde çalışma imkanım var mıdır bilgisi olan birileri yardımcı olursa çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak BirimiTarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTÜBİTAK teknisyen maaşıNüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..MSB 1000 personel alımı

Sözlük

yaprak dökümü 1 çocukların telefon açmayı öğrenmesi 1 saydırmak 1 soğumak 2 gloria stuart 1 fransız güney toprakları 1 çıtayı alçaltmak 2 salık 1 doğurganlık hızı 4 kova burcu 1

Son Haberler

İstanbul'da sahte içki faciası: Son 24 saatte 11 kişi öldüYaya yolunu düzenlemeye çalışan öğretmene saldırıİSKİ'den, Üsküdar'da denize akan atık suya ilişkin açıklamaİki bakanlık arasında 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' protokolüSavcılıktan İstanbul Barosu'na dava: Başkan ve yönetim görevden alınabilir

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım