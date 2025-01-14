Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 17:57
Maaş farkı maaşla birlikte mi yatıyor?

Maaş farkı maaşla birlikte mi yatıyor?


ta345
Memur
14 Ocak 2025 18:07

hayır. yaklaşık 2 hafta sonra yatıyor.


Yamyamav
Şef
14 Ocak 2025 18:17

İlk defa mi maaş alıyorsunuz? Ay sonuna doğru yatar genelde


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
14 Ocak 2025 18:54
ay sonuna da pek kalmaz. 22-26 arası yatar
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