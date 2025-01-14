Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Ocak 2025 18:05
15 günlük fark ödemesi

15 günlük maas fark ödemeleri tahmini olarak ne zaman yatar?


Mahmut Çelik
Memur
14 Ocak 2025 18:18
bununla alakalı forumda bu zamana kadar 300-400 başlık açılmıştır en az. Herhangi birini açıp cevaplara bakarak istediğine ulaşabilirsin.

Kualalumpur1
Aday Memur
14 Ocak 2025 18:25

1 ışıkyılı sürede yatar


basogret
Aday Memur
14 Ocak 2025 18:52

ışık yılı süre değil mesafedir

Kualalumpur1, 1 saat önce

1 ışıkyılı sürede yatar


elektronik49
Şube Müdürü
14 Ocak 2025 18:57

Haddinizi bilip öyle yazın .Bu ne tahammülsüzlük böyle.Burda birisi insan gibi soru sormuş ukalaca cevaplar yazmayı marifet sanıyorsunuz. İnsanlık ölmüş vallahi.


Kualalumpur1
Aday Memur
14 Ocak 2025 19:29

Aynı zamanda süredir ışığın 1 yılda kateddiği mesafenin süresi

basogret, 42 dk. önce

ışık yılı süre değil mesafedir

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