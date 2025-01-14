Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 18:24
3. Derecedeki uzman öğretmen maaşlari

ben şuanda 3/2 sindeyim. uzman öğretmenim, maaşım 2024 temmuzdan itibaren 47.000 tl civarı, aynı konumdaki arkadaşımın da 52.000 tl civarı, ocak 2025 teki maaşımda 52.000, arkadaşımın da 57.000 tl civarı olacak. ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum, 3. derecede olan uzman öğretmen arkadaşlarımız maaşlarını belirtirse sevinirim. Malum haber sitelerinde de 1/4 uzman öğretmen maaşının 58.000 tl olacağını söylüyor.


egeliinci
Genel Müdür
14 Ocak 2025 19:22

İki çocuklu çocuklar 72 aydan küçük, eşi çalışmayan biri için o maaş olabilir ama bekar bir uzman öğretmen maaşı o seviye olmaz

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