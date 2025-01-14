Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 18:26
intihar girişimi adli-idari ceza

Intihar girisiminde bulunan personele adli ve idari sorusturma açılıyor. Ne ceza verilir bilgisi olan varmı


umtblc
Şef
14 Ocak 2025 18:36

hiçbir şey olmaz kafana takma kardeşim. sadece psikiyatri süreci sonunda malulene sevk edebilirler o kadar


Memurhaps
Şube Müdürü
14 Ocak 2025 18:45

Kaç yıllık memursun neden intihar etmek istedin

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