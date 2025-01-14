Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 18:29
Beraat sonrası göreve iade

Merhaba 2019 yılında deniz kuvvetlerinden ihraç edildim. Mahkemem Mart 2024de beraat ile sonuçlandı ve Kasım ayında da kesinleşme şerhini aldım. Artık ceza davası ile herhangi bir ilişiğim yok. 2019 yılında atılmama ilişkin yürütmeyi durdurma davası açtım. İdari mahkeme reddeti Danıştay araştırılsın diyerek bozdu. İdari mahkeme yaklaşık 10 yerden belge istedi ve hepsi temiz çıktı ancak her ne kadar birşey olmasa da diyerek tekrar red verdi. Dava şuan Danıştay'da. Bir avukat arkadaşımla konultum ve buradan dönmesinin çok zor olduğunu ve Danıştay'ın muhtemelen idari mahkemeyi onayacağını ve eğer onarsa geri dönüş yolumun tamamen kapanacağını söyledi. Allah aşkına birisi söylesin durum bana söylendiği gibi mi yani ben suçsuzluğum kesinleşmesine rağmen mesleğime dönemeyecek miyim. Bilgisi olan birisi lütfen cevap göndersin.

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