Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 18:59
Akdeniz üniversitesi hastanesine kazandım

Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi hastanesini kazandım ama gidip gitmeme konusunda kararsızım sağlık bakanlığı atamalarını beklemelimiyim? Ortaöğretim kpss 1200 lerde sıralamam var alımları az olursa gitmediğime pişman olurmuyum lütfen akıl verin

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