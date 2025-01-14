Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 19:01
Kıdem yıl yanlış olur mu

Arkadaşlar 13 sene görevim var diyetisyenim bordroda kıdem yılı 17 gozukuyor sizce nesen olabilir

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