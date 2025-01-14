Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 19:33
Çocuk sahibi eşlerin çalışma şekli
Çocuk sahibi ve aynı hastanede çalışan eşlerin farklı günlerde çalışmasına dair resmi doküman var mı ?Konu hakkında bilgisi olan var mı?

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