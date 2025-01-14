Çocuk sahibi eşlerin çalışma şekli

Çocuk sahibi ve aynı hastanede çalışan eşlerin farklı günlerde çalışmasına dair resmi doküman var mı ?Konu hakkında bilgisi olan var mı?

Çocuk sahibi ve aynı hastanede çalışan eşlerin farklı günlerde çalışmasına dair resmi doküman var mı ?Konu hakkında bilgisi olan var mı?