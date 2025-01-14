Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 20:22
Emekli maaşı

Merhaba arkadaşlar Şubat ayında emekli olacak zabıt katibi ne emekli maaşı nedar bağlanır yakın tarihte emekli olan varmı cevrenizde


E.Kayı Han
Editor
14 Ocak 2025 22:27

https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

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