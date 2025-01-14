Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Ocak 2025 20:33
IPA III Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi kursuna basvuran oldu mu?

Millî Eğitim Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürütülen "IPA III Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi" projesi kapsamında, öğretmenlerin dijital becerilerinin geliştirilmesi için ÖBA?da kapsamlı bir çevrimiçi eğitim başlayacaktır. 10 modülden oluşan çevrimiçi eğitim sonunda başarı kriteri olarak katılımcıların portfolyo oluşturmaları beklenmektedir.

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