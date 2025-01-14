Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 20:41
icralik adalet personeli
evet maalesef sarı bankadan icraya düştüm yokmu aramızda icraya düşen personel.

keyfi
Aday Memur
14 Ocak 2025 21:25

Yok düşmedim ama merak ettim borç ne kadar

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