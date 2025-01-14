Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Ocak 2025 21:32
Saruhanlı BECAYİŞ

Merhabalar?

İlçe sağlık müdürlüğünde görevliyim. Çocuğum olduğu için ve eşimin görevi sebebiyle nöbet usulü çalışmak istiyorum bu sebeple saruhanlı devlet hastanesinde çalışan biriyle görev yeri değişikliği yapmak istiyorum.


Erciş yolcusu
Aday Memur
14 Ocak 2025 21:33

Ünvanım Hemşire

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