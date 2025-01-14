Öğretmen ve sağlık personeli eş durumu tayin

Merhabalar eşim öğretmen ben sağlık personeliyim ikimizde aynı şehirdeyiz eşim haziran ayında iller arası tayin olacak.

Ben eşimin gittiği ile eş durumu tayini isteyeceğim.

Sağlık Bakanlığı eş tayin yönetmeliğinde PDC (personel dağılım cetveli) aykırı durum varsa farklı bakanlıkta olan eşler için ilgili kurumla koordinasyon sağlanır demektedir. Kısacası İldeki ihtiyaçtan dolayı sizin personel eşinin yanına gelebilir mi biz göndermeyelim gibisinden diye yazı yazıyor.

***Böyle bir durumda yeni iller arası tayin olmus öğretmeni MEB tekrar geldiği İl'e gönderebilme durumu var mı. ***