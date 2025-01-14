Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Ocak 2025 21:47
Atama YD Emsal Karar

K.K.lerinde astsubayım,sivildeki mahkememden dolayı batı garnizonunda 3üncü yılımda açığa alındım. 5 yıl açıkta kaldım,beraat etmeme müteakiben açığım kaldırıldı.Eylül tayinlerinde batı garnizonunda 8 yıl kalmış gibi doğu garnizonuna atama gördüm.Msb atama yönetmeliğine göre(32.madde)açıkta geçen sürelerin sadece 120 günü garnizon hizmet süresinden sayılması gerekirken tamamını saydılar.Bu konu hakkında yd li dava açtım,bu durumda olup emsal teşkil edecek karar var mı? Erzurum idare de yd kararları kaç ayda çıkıyor(2ayoldu,msb savunma verdi)? Yd alma ihtimalim var mı sizce ?

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