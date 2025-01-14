Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 23:37
İhraç personel özel güvenlik olabilir mi?

Merhabalar 2018 yılında göreve başladım 2021 yılında ihraç oldum 2022 de ilk mahkemeyi kazanıp atamam yapıldı üst mahkeme kararı bozdu şuanda ihracımı bekliyorum danıştaya itirazımı yazıp yolladım bu süre zarfında güvenlik kursuna gidip başarılı olursam kimlik alabilir miyim bilgisi olan var mıdır.ihraç sebebim bilinen konudan değil


save001
Daire Başkanı
15 Ocak 2025 06:24
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yaman32
Memur
15 Ocak 2025 09:50

adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor ve yüzkızartıcı bir suçtan ceza almaman gerekiyor.


ibrahimmm2863
Aday Memur
15 Ocak 2025 11:05

Adli sicil kaydım temiz yüz kızartıcı bir durum değil ihraç sebebim

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