Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 23:37
Özel Güvenlik kimlik kartı

Merhabalar 2018 yılında göreve başladım 2021 yılında ihraç oldum 2022 de ilk mahkemeyi kazanıp atamam yapıldı üst mahkeme kararı bozdu şuanda ihracımı bekliyorum danıştaya itirazımı yazıp yolladım bu süre zarfında güvenlik kursuna gidip başarılı olursam kimlik alabilir miyim bilgisi olan var mıdır.ihraç sebebim bilinen konudan değil

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