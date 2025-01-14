Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Ocak 2025 23:48
Bordro ve çocuk yardımı

merhaba eşimde polis bordrosunda çocuk sayısı 0 görünüyor bunda bir sıkıntı olur mu çocuk yardımını ben alıyorum ama onun bordrosunda çocuk sayısı neden 0 görünüyor


Yılmaz8765
Aday Memur
14 Ocak 2025 23:48
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Yılmaz8765
Aday Memur
14 Ocak 2025 23:50
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E.Kayı Han
Editor
14 Ocak 2025 23:57

Çocuk yardımını sen aldığın için onun bordrosunda sıfır gözüküyor.


save001
Daire Başkanı
15 Ocak 2025 06:24
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Toplam 4 mesaj

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