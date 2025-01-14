merhaba eşimde polis bordrosunda çocuk sayısı 0 görünüyor bunda bir sıkıntı olur mu çocuk yardımını ben alıyorum ama onun bordrosunda çocuk sayısı neden 0 görünüyor

merhaba eşimde polis bordrosunda çocuk sayısı 0 görünüyor bunda bir sıkıntı olur mu çocuk yardımını ben alıyorum ama onun bordrosunda çocuk sayısı neden 0 görünüyor