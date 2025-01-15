Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 00:08
Manisa Merkez Efendi DH BECAYİŞ

Merhabalar?

Saruhanlı ilçe sağlık müdürlüğünde görevli kadrolu hemşireyim. Çocuğum olduğu için ve eşimin görevi sebebiyle nöbet usulü çalışmak istiyorum bu sebeple Merkez Efendi devlet hastanesinde çalışan biriyle görev yeri değişikliği yapmak istiyorum.

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