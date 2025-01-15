Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Ocak 2025 00:13
İngilizce Öğretmenliği araştırma görevliliği giriş sınavı
İyi günler, yakın zamanda ingiliz dili eğitimi araştırma görevliliği sınavına gireceğim. Lisans eğitimim mütercim tercümanlık olduğu için konulara biraz yabancıyım. Sınavlara giren biri konular hakkında aydınlatırsa çok sevinirim. Teşekkürler.

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