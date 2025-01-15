Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


15 Ocak 2025 00:16
TÜRKŞEKER HAKKINDA

turkseker'e merkezi atamalarla memur olarak atandım. Genel bilgilendirme yapabilecek arkadaş var mı maaş, kadro, giyim yardımı vs. hakkında

Çok Yazılan Konular

DSİ 2024 Giyim YardımıTPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden YapılandırılacakTCDD özelleştiriliyor mu?Aynı Puan ile 4/B'den 399(KİT)'e Geçiş HakkındaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTPAO,BOTAŞ,EÜAŞ yeni statüYok mu Allah rızası için geçişlerle ilgili yardımDHMİ den başka bir kuruma geçiş2024/2 Çaykur (Çay işletmeleri genel müdürlüğü)KİT ve havuz hakkı

Sözlük

salık 1 sevgi ifadeleri 1 çocukların telefon açmayı öğrenmesi 1 başından aşağıya kaynar sular dökülmek 1 Afrin 1 yoğurt kovası 2 kurt adam 1 akçe akıl,don yürüyüş öğretir 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

KDK açıkladı; memura disiplinsiz davranışı nedeniyle ikaz yazısı verilebilir mi, verilmişse özlük dosyasından çıkarılmalı mıdır?15 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıAkfen İnşaat - Halka Arz Oluyor!Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım