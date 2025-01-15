Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


15 Ocak 2025 00:36
Süper Lig Tahmin Yarışması 20. Hafta

Maç Başlangıcı 17 Ocak 2025 Saat: 20:00

Gaziantep-Bodrum

Beşiktaş-Samsun

Göztepe-Antalya

Konya-Kasımpaşa

Eyüp-Alanya

**************************

Hatay-Galatasaray

Başakşehir-Rize

Adana demir-Fenerbahçe

Trabzon-Sivas

*************************

Erzurum-Bandırma

Amed-Karagümrük

Çorum-Ümraniye

Gençlerbirliği-Kocaeli

Skor Tahmini: Hatay-Galatasaray

Çok Yazılan Konular

Fenerbahçe -1907BursasporTFF'ye çağrı...

Sözlük

kar 1 Ksantoma 1 kurt adam 1 çocukların telefon açmayı öğrenmesi 1 pösteki 1 narcos 1 yoğurt kovası 2 başından aşağıya kaynar sular dökülmek 1 dizi film isimlerinin uzunluğu 2 dedenin isminin bebeğe konması 3

Son Haberler

KDK açıkladı; memura disiplinsiz davranışı nedeniyle ikaz yazısı verilebilir mi, verilmişse özlük dosyasından çıkarılmalı mıdır?15 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıAkfen İnşaat - Halka Arz Oluyor!Oyuncak ve giyim ürünlerinde tehlike! 4 ürün toplatılıyor5'inci kattan düşüp ölen Tuğba'nın tutuklanan profesör eşi serbest

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım