Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 08:47
Ekonomik buhran! (En düşük memur maaşı)

En düşük memur maaşı öyle düşük kaldı ki, izah edemiyorum.

Bir dönem hakimler ile aramız çok açıldı diye hayıflanırdık. Şimdi ise müdürlerle bile korkunç derecede fark oldu. Çünkü herkese aynı yüzde üzerinden zam yapılıyor. Allah herkese daha çok versin, gözüm kimsenin maaşında değil. Ancak bu makas açıklığı ile memurun şevki tamamen kırıldı.

Ev kiramı ödedikten sonra sadece hayatta kalabilecek kadar param kalıyor geriye. Sabah bir video izledim, emlakçı bir arkadaş memurlarla dalga geçiyor geliri düşük diye.

Yoksulluk sınırı 69 bin TL olmuş. Bu sabah kiramı ve aidatı ödedikten sonra maaşımdan geriye kalan para 18 bin TL.. Henüz hiçbir faturamı ödemedim, dolap alışverişi yapmadım, iki çocuğuma da harçlık vermedim. Ve kalan bu para ile bir ay geçinmek zorundayım. Ancak zannediyorum en fazla on gün daha idare edebilirim.

En düşük memur maaşı, en azından yoksulluk sınırına yakın bir orana yükseltilmelidir. Bunu tamamen tek maaş ile hayatta kalmaya çalışan iki çocuğu olan bir baba olarak istiyorum. Emlakçının, esnafın dalga konusu olan memur kazancı, utançtır ve ayıptır. Toplumdaki itibarımız düşüyor diye üzülürdüm eskiden ancak artık tamamen hayatta kalmaya çabalıyorum.

Sendikaları dikkate almıyorum, hayatım boyunca da dirsek temasım dahi olmadı kendileriyle. Devletin, memuruna sahip çıkması için bu oluşumların varlığına ihtiyaç olmamalı.


E.Kayı Han
Editor
15 Ocak 2025 10:52

Şu an ülkenin yarısı senin gibi hatta senden daha kötü. Ya şimdi bir şeyler yazacağım da ağır olacak sonra mahkeme falan uğraşmak istemiyorum ama tek kelime bitik haldeyiz.


E.Kayı Han
Editor
15 Ocak 2025 10:59

Millet evine ekmek alabilmenin derdine düşmüş, ayın 15'inde maaş yatar yatmaz bitiyor, ödemelere yetmiyor, bir ay bir tarafı veriyoruz, bir ay başka tarafı, icralık olan bir sürü personel var.

Çocuklara harçlık veremiyoruz, eve alışveriş yapamıyoruz, sabahtan akşama, akşamdan sabaha ne yapacağız ne edeceğiz diye düşünüyoruz, çıkmışlar bu sene aile yılı üç çocuk yapın, çocuk başına 1500 lira vereceğiz diyorlar.

Yaaa siz ilk önce mevcutta yaşayan vatandaşlarınıza insanca yaşam hakkı sunun ondan sonra millete çocuk yapın deyin. vereceğini söylediğin 1500 lira üç paket bez parası.

Diyorum ya çok şey yazarım ama başımıza bela almayalım durup dururken.

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