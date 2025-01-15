Ekonomik buhran! (En düşük memur maaşı)

En düşük memur maaşı öyle düşük kaldı ki, izah edemiyorum.

Bir dönem hakimler ile aramız çok açıldı diye hayıflanırdık. Şimdi ise müdürlerle bile korkunç derecede fark oldu. Çünkü herkese aynı yüzde üzerinden zam yapılıyor. Allah herkese daha çok versin, gözüm kimsenin maaşında değil. Ancak bu makas açıklığı ile memurun şevki tamamen kırıldı.

Ev kiramı ödedikten sonra sadece hayatta kalabilecek kadar param kalıyor geriye. Sabah bir video izledim, emlakçı bir arkadaş memurlarla dalga geçiyor geliri düşük diye.

Yoksulluk sınırı 69 bin TL olmuş. Bu sabah kiramı ve aidatı ödedikten sonra maaşımdan geriye kalan para 18 bin TL.. Henüz hiçbir faturamı ödemedim, dolap alışverişi yapmadım, iki çocuğuma da harçlık vermedim. Ve kalan bu para ile bir ay geçinmek zorundayım. Ancak zannediyorum en fazla on gün daha idare edebilirim.

En düşük memur maaşı, en azından yoksulluk sınırına yakın bir orana yükseltilmelidir. Bunu tamamen tek maaş ile hayatta kalmaya çalışan iki çocuğu olan bir baba olarak istiyorum. Emlakçının, esnafın dalga konusu olan memur kazancı, utançtır ve ayıptır. Toplumdaki itibarımız düşüyor diye üzülürdüm eskiden ancak artık tamamen hayatta kalmaya çabalıyorum.

Sendikaları dikkate almıyorum, hayatım boyunca da dirsek temasım dahi olmadı kendileriyle. Devletin, memuruna sahip çıkması için bu oluşumların varlığına ihtiyaç olmamalı.