Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 08:56
Manisa Cezaevi

Selamun aleyküm kolay gelsin tüm meslektaşlarımıza. Manisa ve ilçesinde bulunan cezaevilerine tayin yazmayı planlıyorum. Hangi cezaevinde personel ihtiyacı var ? yazılabilecek mantıklı cezaevi hangisi acaba bilgilerinizi paylaşır mısınız

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Mobbinge maruz kaldığı için intihar eden savcı adayı hakkında ne düşünüyorsunuz?Askerlikten muaflıkEngelli memur kademe derece2025 yılı isteğe bağlı nakil çalışması hakkındaCezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,2023 te gelen kadroya geçmedim . Geçmek istediğime dair dilekçe gönderdim red geldiİcralik adalet personeliEkonomik buhran! (En düşük memur maaşı)

Sözlük

tevekkel 1 gloria stuart 1 kova burcu 1 yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmek 1 kar 1 çıtayı alçaltmak 2 aparat 2 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 1 los angeles yangını 3 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Ömer Bolat açıkladı: İhracatçıya 77 maddelik destekKırklareli'nde okullar tatil mi?MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyonSerenay Sarıkaya ifade vermeye geldiBenzine ve motorine zam geliyor!

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım