Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 11:05
Ortak Sınav İptal Edilen Okullar

Basına okulların adı en adi olaylarda bile direkt düşerdi. Bu sefer nasıl düşmedi, hayret.

Bebeklerin yoğun bakım ünitesine kaldırılması ile ilgili haber akla geldi.

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