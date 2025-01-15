Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


15 Ocak 2025 11:10
Üniversiteler becayiş uygulamasına sıcak bakıyor mu ?

Merhaba , kurumlararası nakil yapmak istiyorum ama detayları net bilmiyorum. Becayiş bulmuş olsam üniversite kabul etmeme ihtimali olur mu

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