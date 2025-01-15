Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 11:41
Yurt dışına çıkarken bakanlık bildirim hk.

Merhabalar, geçen hafta sonu yurt dışına çıktım. Döndüğüm zaman hakimim yurt dışına çıkacağını bakanlığa bildiri yapman lazımdı dedi. Böyle bir uygulama mı var ? İlk defa duydum.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Ekonomik buhran! (En düşük memur maaşı)Askerlikten muaflıkMobbinge maruz kaldığı için intihar eden savcı adayı hakkında ne düşünüyorsunuz?Engelli memur kademe derece2023 te gelen kadroya geçmedim . Geçmek istediğime dair dilekçe gönderdim red geldiİcralik adalet personeli2025 yılı isteğe bağlı nakil çalışması hakkındaCezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,

Sözlük

ödem 1 cecil otel 1 yaprak dökümü 1 dizi film isimlerinin uzunluğu 2 çöp 1 salık 1 bir ölünün anı defteri. 1 akçe akıl,don yürüyüş öğretir 1 yoğurt kovası 2 aşkın 1

Son Haberler

Gıda sanayisi 160 milyar dolarlık hacme ulaştıSerenay Sarıkaya tanık sıfatıyla adliyede ifade verdiEvinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldüBakanlık harekete geçti: Ünlü çamaşır suyu marketlerden toplatılıyorYemek yardımının prime esas kazanca dahil edilmesiyle ilgili önemli karar

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım