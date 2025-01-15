KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 11:50
Öğretmenlikten Mühendisliğe geçiş ?

Arkadaslar merhaba , sozlesmeli öğretmen olarak atandiktan sonra sozlesmeli muhendis olarak atanirsam 1 yil bekleme suresini beklemeden istifa edip direk baslayabilirmiyim acaba bilgisi olan varmidir ?


Sıdıka Hanım
15 Ocak 2025 12:37

benim bir arkadaşım bu soruyu soracaktı bilen var mı acaba ?

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