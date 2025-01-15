Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 12:58
Hayat Boyu Gelişim

Merhaba,

Hem öğretmenlik görevimi sürdürüp hem de lisansüstü

eğitimime devam ederek hayat boyu kendi alanımda gelişmek yönünde bir planım

var. Fakat bu iki edim birbirini destekliyor olmakla beraber, eş zamanlı

gerçekleştirilebilir olmaları konusundaki endişelerimi, yakın bir zamanda

lisans eğitimimin sonunda görüşlerine oldukça güvendiğim danışman hocama

sordum; bana kendi deneyimlerinden yola çıkarak müdürlerin okullarından

lisansüstü derslerine katılabilmeleri konusunda daha rahat izin alabildiklerinin

yanı sıra birçok öğrencinin de öğretmen olmasa da aynı zamanda iş yaşamına

katılıyor olmalarından ötürü derslerine devam konusunda sorunlar yaşadığından

bahsetti.

Özel bir ihtisas mesleği olan öğretmenlik alanında kendimi

gerçekleştirip, aynı anda akademik eğitimime devam ederek kendimi geliştirmeyi

oldukça kabul edilebilir ve doğal buluyorum.

Bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum.

Şimdiden çok teşekkür ederim.

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