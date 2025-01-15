Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 13:17
Kurumlar arası geçiş

Arkadaşlar merhaba destek personelliğinden ya da büro personelliğinden sağlık bakanlığına tekniker olarak atanmak mümkün mü? Ya da geçiş için ne yapmalıyım?

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