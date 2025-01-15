KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Ocak 2025 13:18
Belediyeden istifa eden birisi TRT'de işe başlayabilir mi?

Merhaba arkadaşlar, kardeşim trt ile kendi alanında mülakat sürecinde fakat süreç uzadıkça uzuyor. Bir yandan da kpss puanı var ve ikisi her ne kadar uç olsa da, maaşından dolayı zabıtalık ilanlarına başvuruyor. Her tuşa basıyor yani. 657 için geçerli olanlar öht için de geçerli mi bilgisi olan varsa paylaşım yaparsa çok seviniriz.

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