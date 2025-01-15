Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


15 Ocak 2025 13:25
İkinci bir alanda doçentlik başvurusu

Merhaba hocalarım,

Doçentim. Alanıma ve çalışmalarıma yakın ikinci bir alanda doçentliğe başvurmayı düşünüyorum. Bu başvuruda ilk doçentlik alanımda başvurumda puanladığım çalışmaları puanlayabilir miyim?

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