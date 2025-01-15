Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 13:40
Sağlık personeli öğretmen eşdurumu tayin

Merhaba, ben sağlık teknikeriyim istanbul 1.bölge c grubunda görev yapiyorum 3. Yılım doldu eşim ögretmen istanbulda 4. Yılı.

Eşim il dışı tayin olacak ben ise dilekçe yazıp eşimin gittiği yere tayin isteyece&#285;im.

Eşim benim hizmet bölge grubuma göre a-b-c bölgelerinden birine tayin olacak bu durumda dilekçeme red gelme ihtimali var mıdır

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