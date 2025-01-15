Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 14:01
Kadroya geçiş

Daha önceden 5 yıl kadar devlet memuriyetim vardı. Sonra kpss ile sağlık bakanlığına atandım. 3+1 sisteminde çalışmaktayım. 3 yıl sonra hizmet birleştirme yapcağım. Sorum şu iller arası tayin yazabilmem için 3 sene çalışmış olmam yeterli mi yoksa 4. Seneyi tamamlamam gerekiyor mu?

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