KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Ocak 2025 14:36
4001 alımı kıtlığı

Arkadaşlar ne olacak böyle 4001 'den alım yapılmıyor bu sene hiç bakanlıklar falanda toplu büyük alımlar yapmıyorlar. Yapsalar bile önlisans mezunlarına öncelik tanıyorlar, bizim her sene böyle boşa mı gidecek puanımız. Ne yapmalıyız? Gündem olmamız gerektiğini düşünüyorum artık.

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