Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2025 15:21
4200 Lira Maaş Zammı Aldım Kirama 6500 Lira Zam Geldi

%10 zam alıp %60 kira artışı yaşadım.....son zam ile net gelirim 2300 lira eksildi, diğer ürünlere gelen zamlar da cabası....şehir istanbul


culukculuk
Aday Memur
15 Ocak 2025 15:46

bizim hakkımız en az yüzde 20 zamdı, yüzde 11 susturdular


KamudaMemur
Genel Müdür
15 Ocak 2025 16:21

%60 zam kiraya geldi evet. 6.500 TL kiran arttıysa kiranız 17.000 TL bile değil şu an. İstanbul gibi bir yerde bedavaya oturuyorsunuz bir de şikayet ediyorsunuz. Daha önceki yıllarda gelemeyen gelmeyen kira zamlarına sayın bunu !

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