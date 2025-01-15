Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 15:47
Şişli promosyon

2 gün önce şişli ilçesi banka promosyon ihalesi vardı. sonuçla ilgili bilgisi olan var mı?

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