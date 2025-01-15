Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 15:49
Unvanlar arası geçiş

Bakanlığımızda çalışıp sınavsız unvanlar arası geçiş yapan varmıdır? Daha önce çalıştığı unvana geçiş şekilde.

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