Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 16:41
saglik bakanligi es durumu tayini red
esim kadrolu saglik bakanliginda ben sozlesmeli baska bakanliktayim 3.senesine 1 haftasi var 3 sene reddi geldi 3.sene dolunca bir problem olusmaz dimi. ben 4 b oldugum icin hicbir turlu gidemiyorum calisma belgemi sundum

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