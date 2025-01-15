Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2025 17:32
Mal bildirimi yardımcı olun

Arkadaşlar merhaba henüz 2 sene oldu başlıyalı. İşe başladıktan 1 ay sonra mavcutta olan arabamı satıp yeni araç aldım. Ama mal bildirimi yapmam gerektiğini bilmiyordum. 2 seneyi geçti şimdi genel mal bildiriminde bildirince sorun olur mu yardımcı olur musunuz lütfen.


Bahtsızik
Aday Memur
15 Ocak 2025 18:30

Yok mu bi fikri olan arkadaşlara daha önce geçen bildiren sıknti yaşayan yada yaşamayan yok mu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesi15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar İnfaz Koruma - Fazla Mesai HakkındaEkonomik buhran! (En düşük memur maaşı)Askerlikten muaflıkMobbinge maruz kaldığı için intihar eden savcı adayı hakkında ne düşünüyorsunuz?Engelli memur kademe derece2023 te gelen kadroya geçmedim . Geçmek istediğime dair dilekçe gönderdim red geldiİcralik adalet personeli2025 yılı isteğe bağlı nakil çalışması hakkında

Sözlük

her atık çöp değildir 1 los angeles yangını 3 kas gevşetici 2 shemitah 1 Ksantoma 1 pösteki 1 yoğurt kovası 2 yaşlanıyoruz 2 bir ölünün anı defteri. 1 eşcinsel 2

Son Haberler

Bakan Fidan açıkladı: Halep Başkonsolosluğu açılıyorNarin Güran cinayetinde, anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz9 yaşındaki Kemal'in maganda kurşunuyla öldürülmesine 4 tutuklamaKatliam yapan polisin çocukları devlet korumasına alındıRezidans inşaatında alacak verecek cinayeti: 1 ölü 4 yaralı

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım