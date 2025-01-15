Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 18:10
İş gücü Uyum Programı - 2025 ücret

2025 yılında asgari ücrete gelen zamla beraber 1083 tl olduğu yazıyor ama bu konuda net bilgisi olan var mı? ayda12 gün çalışan iuplu 12*1083=1996 tl mi alacak okulunda iuplu çalışan idareciler bu konuda sizin bilginiz nedir?

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