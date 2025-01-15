Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 18:11
yeşil pasaport hakkında bilgisi olan var mı
talep formunu aldıktan sonra istediğim ilden başvuru yapabilir miyim?

gıdaaa
Aday Memur
15 Ocak 2025 18:52

Memur olduğunuz il nüfus müdürlüğünden alınıyor bildiğim kadarıyla, bizde öyle talep etmiştik olmadı


gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 19:13
teşekkürler

diyorumki06
Şef
15 Ocak 2025 19:58
var
Toplam 3 mesaj

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