Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 18:11
Yeşil pasaportu farklı ilden almak

talep formunu aldıktan sonra istediğim ilden başvuru yapabilir miyim?


gıdaaa
Aday Memur
15 Ocak 2025 18:52

Memur olduğunuz il nüfus müdürlüğünden alınıyor bildiğim kadarıyla, bizde öyle talep etmiştik olmadı


gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 19:13
teşekkürler

diyorumki06
Şef
15 Ocak 2025 19:58
var

mustafaemrah
Aday Memur
15 Ocak 2025 20:55

Kardeşim iki ay içerisinde personel şubenin sana verdiği pasaport talep formuyla istediğin ilden alabilirsin. Emniyetin İmzaya yetkili kişilerin imza sirkusu ve mührü nüfusun sistemine yüklü. Bu yüzden ülkede her hangi bir şehirden alabilirsin. Alamazsın diyene bakma bu işi yapıyorum ben


gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 21:04
nüfus mu Emniyet mi çalıştığın yer abi emin misin böyle olduğuna
mustafaemrah, Dün

Kardeşim iki ay içerisinde personel şubenin sana verdiği pasaport talep formuyla istediğin ilden alabilirsin. Emniyetin İmzaya yetkili kişilerin imza sirkusu ve mührü nüfusun sistemine yüklü. Bu yüzden ülkede her hangi bir şehirden alabilirsin. Alamazsın diyene bakma bu işi yapıyorum ben


diyorumki06
Şef
15 Ocak 2025 21:25
kızdırdın adamı bence
gulyabani.10, Dün
nüfus mu Emniyet mi çalıştığın yer abi emin misin böyle olduğuna

gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 21:34
ne alaka
diyorumki06, Dün
kızdırdın adamı bence

diyorumki06
Şef
15 Ocak 2025 21:55
işim bu diyor. emin misin diyorsun. görev belgesini mi paylaşsın inanmayacaksan sorma kardeş.
gulyabani.10, Dün
ne alaka

tuncay588
Aday Memur
15 Ocak 2025 21:58

Bende yeni aldım pasaport 2 ay geçerlilik süresi doğru ancak çalıştığın ilden farklı bir ilden pasaporta başvuru yapacaksan personeldeki arkadaşa söylemen gerekiyor ki o ile göre yazı çıkarsın


gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 22:02
sen kimsin avukatı mı?

diyorumki06
Şef
15 Ocak 2025 22:07
tuncaya inandın mi yoksa emin misin yazacak misin
gulyabani.10, 12 saat önce
sen kimsin avukatı mı?

gulyabani.10
Aday Memur
15 Ocak 2025 22:08
sanane kardeş işsiz misin? herşeye niye salatalık oluyosun

diyorumki06
Şef
16 Ocak 2025 03:38
işim var kardeş de sen işinden bihabersin. 10 yıllık memur olmuşsun devrene itimadin yok.
gulyabani.10, 11 saat önce
sanane kardeş işsiz misin? herşeye niye salatalık oluyosun

gulyabani.10
Aday Memur
16 Ocak 2025 06:25
hala cevap veriyor ya . muhatabım değilsin sana mı soracağım neye inanacağımı. işin var madem işine bak.
diyorumki06, 6 saat önce
işim var kardeş de sen işinden bihabersin. 10 yıllık memur olmuşsun devrene itimadin yok.

diyorumki06
Şef
16 Ocak 2025 08:12
neye inanacagini bana sor demedim. inanmayacagin şeyi sorma dedim. DGS ALES KPSS hepsinde artık bu tip sorular var.Dikkat et bunlara. işsiz değilim öğretmenim. polisligi bırakmis öğretmenim. boş günüm falan var.
gulyabani.10, 3 saat önce
hala cevap veriyor ya . muhatabım değilsin sana mı soracağım neye inanacağımı. işin var madem işine bak.

gulyabani.10
Aday Memur
16 Ocak 2025 09:16
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