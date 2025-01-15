Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2025 18:20
Uzman öğretmenlik İçin kamuda geçen sürelerin sayılması

Uzman öğretmenlik atanmasında birtakım eksiklikler var 7 yıl araştırma görevlisi olarak çalışmış 6 yıl uzman yardımcısı olarak çalışmış 6 yılda öğretmen olarak çalışan biri uzman öğretmen olamıyor diyeceksin ki farklı sınıflarda çalışmış araştırma görvlisi uzman yardımcılığı sonra kendi isteğiyle öğretmenliğe geçmiş biri 10 yıl öğretmen olarak çalışmadı diyer öğretmen olamıyor bu bir eksiklik sendikalar da danıştaya dava açmış

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