Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2025 18:43
2.şark ile ilgili gelişme var mi

Var mi


Soylu444
Şef
15 Ocak 2025 19:10

Piyasada dolanan tüm balon haberlerden bi toparlama yapacak olursak 2. Şarkın kalkmayacağı sadece bir kaç deprem ilinin şarktan çıkacağı yönünde çıkarım yaptım . Şahsi yorumum umarım 2 şark kalkar arkadaşların endişeli bekleyişi sona erer bu arada ben 2 farklı ilde olmak üzere 2 şark yaptım beklentim yok , ama 2 şarkın kalkmasını isterim.


gökbörü60
Daire Başkanı
15 Ocak 2025 19:39

Galiba kimsenin birşey bildiği yok ağalar ne derse o olacak

Toplam 2 mesaj

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