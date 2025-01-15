GİH Memuru ÖSYM Sınavlarında Görevli Olabiliyor Mu?

Arkadaşlar merhaba, herkese iyi akşamlar ve iyi günler dilerim.

Öncelikle kendimi tanıtmak isterim; Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda GİH memuru olarak görev yapıyorum. İlçemizde bir şefin , ÖSYM tarafından düzenlenen açık öğretim üniversite sınavları gibi sınavlarda görev alabildiğini öğrendim. Bu tür sınavlarda görev alma hakkının benim için de geçerli olup olmadığını merak ediyorum.

ÖSYM'nin GİS sistemine kayıt olmaya çalıştığımda hata alıyorum ve bu konuda herhangi bir mevzuat ya da bilgiye ulaşamadım. Konu hakkında bilgi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum.

Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim. 🙏