Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2025 20:11
Ekran maruziyeti

Merhaba arkadaşlar hastaneye girerken miyopum 2.25 ti astigmatımla beraber 2 senedir en yoğun poliklinikte durmadan 8 saat ekrana maruz kalıyorum anlık göz ölçümlerim 3.0 a 3.5 bu durum için sürekli ekrana bakmayacağım veya hiç ekran olmayan bir iş talep etme şansım var mıdır? Sağlık kurulunda çalışan arkadaşlar benzer rapor örnekleri var mı? Az daha devam ederse kör olacağim

Çok Yazılan Konular

Antalya döşemealtı yazan var mıAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışma Şartları Nasıl? İller Arası tayin düşünen var mı?Sağlık Bakanlığı kadro talebi toplamaya başladı mı ?Tomografiye eslik etmeSağlık bakanlığı ünvan değişikliği Özel sektör eş tayini genel bilgilendirmeYeni atama yönetmeliği mağduriyetİller arasi tayinHemşirelik Bölümü ve MesleğiSorularınızı yanıtlıyorum.

Sözlük

memur maaşı 1 fransız güney toprakları 1 bir ölünün anı defteri. 1 aparat 2 halka tatlı 2 kas gevşetici 2 cecil otel 1 kötü günler geride kaldı 1 los angeles yangını 3 çöp 1

Son Haberler

En düşük emekli aylığı teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaİsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandıRTÜK'ten 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına incelemeİzmir'de kumpirden zehirlenme olayında işletme sahibi tutuklandıTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Genel Kurulda

Editörün Seçimi

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemiEk mal bildirimi yapmadım